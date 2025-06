Vasco Rossi annuncia il tour per l’estate 2026 le date e i biglietti

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile! Vasco Rossi torna sui palchi nel 2026 con un tour ricco di sorprese, annunciando dieci imperdibili concerti tra giugno e luglio. I fan italiani potranno godere di spettacoli esclusivi in cinque città, tra date doppie e atmosfere uniche. La scaletta, le location e i biglietti sono già disponibili: non lasciatevi sfuggire l’occasione di cantare e ballare insieme al Blasco.

Vasco Rossi torna dal vivo anche nel giugno 2026 con dieci attesi live, i biglietti e il calendario. In pieno tour, Vasco Rossi annuncia 10 nuovi live per l'estate 2026. Live Nation riporta la notizia che i fan del Blasco aspettavano. I concerti sono divisi in cinque città, con due date a location. La partenza è prevista per il 5 e 6 giugno nel Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, il 12 e 13 giugno all'Arena di Olbia, il 18 e 19 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 23 e 24 giugno allo Stadio del Conero di Ancona e il 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine. I biglietti sono in vendita da domani alle ore 11.

