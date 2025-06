Vasco Rossi annuncia il tour 2026 | dieci nuove date in cinque città italiane

Vasco Rossi, il mitico Komandante, non si ferma mai! Dopo il successo del tour 2025, annuncia con entusiasmo dieci nuove date per l’estate 2026, toccando cinque città italiane tra Olbia, Ferrara, Bari, Ancona e Udine. Un'ulteriore conferma del suo ruolo di icona senza tempo della musica italiana. Rimanete sintonizzati e abbonatevi a DayItalianews per tutte le novità sulla sua straordinaria avventura live!

Dopo il trionfo del tour 2025, il Komandante guarda già al futuro. Da Olbia a Ferrara, passando per Bari, Ancona e Udine, Vasco Rossi rilancia e annuncia 10 nuove date per l'estate 2026, confermandosi ancora una volta icona indiscussa della musica italiana. In pieno svolgimento del suo tour 2025, il rocker di Zocca fa sognare i fan con un nuovo capitolo live, che attraverserà la penisola tra giugno e luglio del prossimo anno. Il successo travolgente del tour 2025. Il "Komandante", sulla cresta dell'onda da oltre mezzo secolo, ha appena inaugurato il tour 2025 con numeri da capogiro: 56.

