Varese vanno a fare il bagno alle vecchie fornaci di Caldè | cede solaio in cemento tre minorenni travolti e feriti

Un pomeriggio apparentemente spensierato si trasforma in tragedia alle Vecchie Fornaci di Caldè, dove un gruppo di minorenni ha sfidato i limiti e il caldo estivo, finendo vittime di un grave incidente. La tentazione di rinfrescarsi nelle acque proibite del Verbano si è rivelata fatale, causando feriti tra i giovani. Ora, le autorità indagano sulle cause di questa drammatica vicenda, che scuote la comunità di Castelveccana.

Castelveccana (Varese), 12 giugno 2025 – Hanno raggiunto un punto del lago Maggiore, alla frazione Caldè di Castelveccana, dove non sarebbero dovuti andare in quanto non accessibile al pubblico. Il gran caldo di questi giorni e il desiderio di fare un tuffo nelle acque del Verbano hanno però vinto ogni residua titubanza. Siamo nella zona delle Fornaci, pochi minuti dopo le 14,30 di oggi. Il gruppo è composto da una ventina di ragazzi, liberi dalla scuola e da altri impegni e col desiderio di passare un pomeriggio insieme per fare il bagno. Raggiungono la zona della vecchia fornace.