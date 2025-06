vanessa kirby e sebastian stan saranno i protagonisti di ruins

Vanessa Kirby e Sebastian Stan uniscono le loro star in Ruins, un emozionante adattamento del romanzo di Amy Taylor. Protagonisti e produttori, i due rinomati attori del Marvel Cinematic Universe si preparano a portare sul grande schermo una narrazione intensa e coinvolgente. Cosa racconterà il film? La storia di un viaggio appassionante che promette di catturare il pubblico fin dalle prime scene.

Ruins, un adattamento cinematografico del libro di Amy Taylor, vedrà impegnati Vanessa Kirby e Sebastian Stan come protagonisti e produttori. Vanessa Kirby e Sebastian Stan reciteranno di nuovo insieme in occasione di Ruins, un film tratto dal romanzo scritto da Amy Taylor. Le due star del MCU faranno inoltre parte del team di produttori del progetto sviluppato da Scott Free, in collaborazione con Miramax. Cosa racconterà il film La storia di Ruins segue una coppia, interpretata da Vanessa Kirby e Sebastian Stan, che si ritrova in crisi durante un'estate trascorsa ad Atene a causa di una giovane greca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it