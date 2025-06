Vandalismi e escrementi di animali in strada lo sfogo del Comune | Recuperare il senso civico

Il Comune di Rocca San Casciano lancia un forte appello affinché i cittadini riscoprano il valore del rispetto reciproco e del patrimonio comune. Recenti atti vandalici, come vandalismi e escrementi di animali in strada, minano la bellezza e la sicurezza del nostro territorio. È fondamentale recuperare quel senso civico che ci distingue e tutela la nostra comunità, affinché tutti possano vivere in un ambiente più pulito e rispettoso.

Appello del Comune di Rocca San Casciano a "recuperare quel senso civico di rispetto delle istituzioni e del patrimonio di tutti noi che purtroppo è completamente scomparso". L'invito, pubblicato sulla pagina social dell'Amministrazione comunale, parte dall'atto vandalico compiuto ai datti della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Vandalismi e escrementi di animali in strada, lo sfogo del Comune: "Recuperare il senso civico"

