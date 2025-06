Vandali devastano le vetrine di Annamaria Alois

Una notte di furia e distruzione scuote il cuore di Briano, Caserta. Vandali hanno colpito duramente Annamaria Alois, celebre per i suoi tessuti d’arte, devastando tre delle sue vetrine e minacciando il patrimonio culturale locale. Un gesto insensato che scuote non solo la storica attività, ma anche l’intera comunità. È tempo di unirsi per proteggere ciò che rende unici i nostri territori.

Raid ai danni dell’attività di Annamaria Alois in via Quercione nella frazione Briano di Caserta. Durante la scorsa notte ignoti hanno danneggiato le vetrine, almeno tre su cinque presenti sulla facciata, della storica attività che si occupa di tessuti d’arte, come la preziosa seta di San. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Vandali devastano le vetrine di Annamaria Alois

In questa notizia si parla di: vetrine - annamaria - alois - vandali

Vandali devastano le vetrine di Annamaria Alois.