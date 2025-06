Vandali decapitano la Sirenetta del lago d’Iseo Identificati e multati

Un gesto insensato ha rovinato un’opera d’arte e l’identità dei responsabili non si è fatta attendere. Tre giovani, durante un bagno nel lago d’Iseo, hanno decapitato la celebre statua della Sirenetta di Paratico, un simbolo locale e patrimonio culturale. La Polizia li ha prontamente identificati e multati, dimostrando che il rispetto per l’arte e la natura deve prevalere. I danni sono stati riparati, ma questo episodio ricorda quanto sia importante preservare il nostro patrimonio.

Paratico (Brescia), 12 giugno 2025 – Un bagno nel lago di Iseo si è trasformato in una bravata che costerà loro caro. Nei giorni scorsi tre ragazzi intenti a fare il bagno nel lago d'Iseo, tra Paratico (Brescia) e Sarnico (Bergamo), hanno decapitato la statua della Sirenetta, opera in pietra arenaria realizzata durante un simposio internazionale di scultura organizzato dal Comune di Paratico. I tre sono stati identificati dalla Polizia locale e riceveranno una sanzione di 260 euro. A notare la statua vandalizzata sono stati i residenti che passeggiavano sul lungolago di Paratico. La statua è posizionata in acqua, di fronte all'area verde utilizzata dai bagnanti e al paese di Sarnico, e raffigura una donna, per tutti appunto la Sirenetta del basso lago d'Iseo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it