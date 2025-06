Valentina e Antonio sono la terza coppia di Temptation Island | È stato con due ragazze in contemporanea

Valentina e Antonio sono al centro dell'attenzione di Temptation Island 2025, pronti a mettere alla prova il loro rapporto. La loro storia, segnata da tradimenti passati e sfide ardue, cattura l'interesse di tutti. Lei, determinata a scoprire se può ancora fidarsi, ha già preparato le valigie in caso di nuovo tradimento. Riusciranno a superare questa prova? Continua a leggere per scoprire come si svilupperà questa intensa avventura sentimentale.

Valentina e Antonio sono la terza coppia di Temptation Island 2025, in onda da giovedì 3 luglio su Canale 5. Fidanzati da un anno, è stata lei a scrivere al programma perché non si fida del compagno, che l'ha già tradita in passato. "Gli ho già preparato le valigie, sicuro sbaglierà ", dice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: valentina - antonio - sono - terza

Terza coppia di Temptation Island: chi sono Valentina e Antonio e perché ci daranno soddisfazioni - Valentina e Antonio, la terza coppia di Temptation Island 2025, sono pronti a mettere alla prova il loro amore in un contesto ricco di tentazioni e sfide.

#TemptationIsland 13, Valentina e Antonio sono la terza coppia ufficiale della nuova edizione! Lui le aveva detto che partiva con un amico che aveva vinto dei soldi al Gratta e Vinci e invece… Vai su X

