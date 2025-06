Vagnini si mette a capo dell’Iss | Credo nella sanità pubblica

Claudio Vagnini, nuovo direttore generale dell’ISS, si prepara a guidare con passione e competenza il cuore della sanità pubblica sammarinese. Con un solido background in medicina e un impegno condiviso con Mariella Mularoni, Vagnini rappresenta una svolta importante per il sistema sanitario del Titano. Con aspettative alte e sfide ambiziose, la sua leadership promette di portare innovazione e qualità alle prestazioni pubbliche. Il futuro della sanità pubblica ha appena iniziato a scrivere il suo capitolo più interessante.

"Abbiamo molte aspettative su di voi. Sono tanti i temi su cui stiamo lavorando e sui quali chiediamo il vostro impegno". Questo è quello che il segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni chiede alla nuova squadra del Comitato Esecutivo dell’Istituto per la sicurezza sociale. Che cambia radicalmente pelle e che ieri ha mosso il primo passo sul Titano. Come ormai già noto il nuovo direttore generale è Claudio Vagnini. Laureato in Medicina e specialista in Igiene, vanta una carriera di successo con ruoli di leadership in importanti istituzioni sanitarie italiane in Emilia Romagna. Ultima la direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it