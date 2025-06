Vaccini Barretta Fimp | Preoccupa il calo di quelli fortemente raccomandati

In un contesto di crescente attenzione alla salute pubblica, il calo delle vaccinazioni più raccomandate rappresenta un campanello d'allarme. Mentre le coperture obbligatorie resistono, l'attenzione si sposta su quelle fortemente raccomandate, fondamentali per la protezione collettiva. Martino Barretta, pediatra di famiglia, esprime preoccupazione: è fondamentale rafforzare la fiducia e sensibilizzare le famiglie sull'importanza di tali vaccinazioni per garantire un futuro più sicuro per tutti.

(Adnkronos) – "Registriamo una lieve flessione nelle coperture vaccinali obbligatorie, come l'esavalente e il tetravalente, rispetto all'anno precedente. Ma ciò che desta maggiore preoccupazione è il calo delle vaccinazioni fortemente raccomandate, che restano ben al di sotto degli obiettivi fissati dal Piano nazionale prevenzione vaccinale (Pnpv)". A lanciare l'allarme è Martino Barretta, pediatra di famiglia.

