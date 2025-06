Vacanze Anziani In Valdarno si organizzano iniziative per gli anziani

Arezzo, 12 giugno 2025 – Anche per l'estate 2025 torna “Vacanze anziani”, il progetto promosso dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino con il Comune di Laterina Pergine Valdarno come ente capofila, in collaborazione con l'associazione Auser. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di svago, socializzazione e benessere per le persone anziane del territorio, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di fragilità economica. Il progetto si rivolge a cittadini residenti nei comuni della zona del Valdarno aretino che abbiano almeno 65 anni di età e che non necessitino di cura o assistenza specialistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Vacanze Anziani”. In Valdarno si organizzano iniziative per gli anziani

