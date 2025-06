vacanza da incubo nel salento ragazza stuprata da 3 giovani dopo una serata trascorsa al bar

Una vacanza nel suggestivo Salento si è trasformata in un incubo per una giovane turista di Rimini, vittima di un episodio gravissimo. Dopo una serata al bar, si sono consumati eventi drammatici che hanno scosso l'intera comunità locale. È fondamentale fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia alla giovane. La nostra priorità è sensibilizzare e prevenire simili situazioni, affinché nessuna altra donna debba vivere esperienze così devastanti.

Rimini, 12 giugno 2025 – Una vacanza nel cuore del Salento si è trasformata in un incubo per una giovane turista di Rimini, che ha denunciato ai carabinieri di essere stat a violentata da tre ragazzi durante la notte tra mercoledì e giovedì. I fatti sarebbero avvenuti in un appartamento a Marina di Mancaversa, località balneare sul versante ionico leccese, frazione del Comune di Taviano. La vittima si trovava in vacanza con tre amiche, tutte di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Le quattro ragazze avevano affittato una casa per trascorrere alcuni giorni tra mare e divertimento. Durante una serata a Gallipoli, avrebbero incontrato un gruppo di quattro giovani locali in un bar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it