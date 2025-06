Va a pescare e sparisce nel nulla disperso turista in vacanza a Fonteno | le ricerche vicino al laghetto di Rogno

Un tranquillo soggiorno a Fonteno si trasforma in un mistero quando un turista scompare nel nulla durante una battuta di pesca. Le ricerche si concentrano tra le rive del fiume Oglio e il vicino laghetto di Rogno, dove la sua auto è stata trovata. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un esito positivo. La tensione cresce mentre si continua a cercarlo, mantenendo viva la speranza di un suo ritrovamento.

Un turista in vacanza a Fonteno (Bergamo) risulta disperso da ieri mattina. L'uomo è andato a pescare all'alba ma non è mai tornato e la moglie ne ha denunciato la scomparsa. I soccorritori lo stanno cercando lungo il fiume Oglio e vicino al laghetto di Rogno, dove hanno trovato la sua auto parcheggiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

