Usavia personale molte Ambasciate MO

In un clima di crescente tensione nel Medio Oriente, il Dipartimento di Stato Usa ha deciso di evacuare il personale non essenziale e le famiglie dalle ambasciate in Bahrain e Kuwait. Questa mossa, motivata dall’allerta per possibili disordini, sottolinea l’intensificarsi delle preoccupazioni di sicurezza nella regione, con ripercussioni che si estendono anche alle altre sedi diplomatiche statunitensi. La situazione rimane delicata e in evoluzione, richiedendo attenzione costante da parte degli osservatori internazionali.

Il Dipartimento di Stato Usa ha ordinato al personale non essenziale e alle famiglie di lasciare le ambasciate Usa in Bahrain e in Kuwait. La decisione americana è nell'ambito dell'allarme per potenziali disordini che ha interessato le sedi diplomatiche statunitensi in vari Paesi del Medio Oriente, a partire dall'Iraq. L'allarme è stato rilanciato dallo stesso presidente Trump.

“La situazione è pericolosa”: Trump ritira personale dalle ambasciate Usa in Medio Oriente - In un clima di crescente tensione, gli Stati Uniti ritirano il personale diplomatico dalle ambasciate in Medio Oriente a causa di una "situazione pericolosa" annunciata da Trump.

Gli Usa evacuano il personale delle ambasciate in Iraq, Bahrein e Kuwait. Media: “Israele pronto ad attaccare l’Iran” Secondo ilfattoquotidiano.it: Notizia che arriva dopo quelle della corsa di Teheran all’arricchimento di uranio che avrebbe subito un’importante ac ...