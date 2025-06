Usava vetrini e provette scadute centro analisi convenzionato condannato

sono stati condannati, evidenziando gravi rischi per la sicurezza e l'affidabilità delle prestazioni sanitarie. La mancanza di controlli e l’impiego di materiali scaduti compromettono la salute dei pazienti e minano la fiducia nel sistema sanitario. Questa vicenda sottolinea l’importanza di rigorosi standard di qualità e trasparenza nelle strutture mediche, affinché simili episodi non si ripetano.

Nonostante fossero rimborsati dal servizio sanitario per le prestazioni eseguite avrebbero utilizzato materiali non più attendibili per le analisi e omesso di occuparsi della gestione dei registri connessi all'utilizzo di materiali radioattivi. Per questo motivo i responsabili di un centro medico.

