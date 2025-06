Usava le carte di credito degli altri rintracciato nel parcheggio del centro commerciale a Como

Nella frenesia del quotidiano, un uomo di 37 anni è stato fermato a Como mentre tentava di utilizzare carte di credito altrui nel parcheggio di un centro commerciale. La sua condotta ha attirato l’attenzione degli agenti durante un normale controllo, portando alla scoperta di un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e la legalità. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le implicazioni per la comunità locale.

Nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12, una volante della polizia di stato di Como ha fermato un uomo durante un normale controllo all'interno del parcheggio di un centro commerciale a Tavernola. L'uomo, un 37enne di origine rumena senza fissa dimora ma con documenti d'identità svizzeri.

