Usa Washington Post | Trump valuta di tagliare i fondi alla California dopo le proteste pro immigrati

In un clima di tensione crescente, la Casa Bianca prende posizione su accuse di tagli ai fondi in California e sulle proteste pro-immigrazione. Trump, con un nuovo attacco a Newsom, annuncia l'impiego della Guardia Nazionale e dei marines a Los Angeles per garantire la sicurezza. Nel frattempo, smentite ufficiali respingono le fake news sui migranti europei deportati, alimentando un dibattito acceso e frammentato.

Nuovo attacco al governatore Newsom: Los Angeles più sicura con la Guardia nazionale e i marines nelle strade. La Casa Bianca: "Una fake news quella dei migranti europei deportati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, Washington Post: Trump valuta di tagliare i fondi alla California dopo le proteste pro immigrati

In questa notizia si parla di: washington - post - trump - valuta

Guerra Russia-Ucraina, il Washington Post manipola le notizie per spingere Trump a fornire più armi a Kiev - In un recente articolo, il Washington Post sembra manipolare le notizie riguardanti la guerra russo-ucraina, alimentando la pressione su Trump affinché aumenti il sostegno militare a Kiev.

Le politiche di Washington su cripto e stablecoin hanno convinto l’Europa ad accelerare sull’introduzione della nuova valuta digitale. Pasquale Tridico (M5s): «Noi di The Left, insieme a Socialisti e Verdi, siamo favorevoli, a destra ci sono resistenze» Vai su Facebook

Usa, Reuters: “Marines a Los Angeles in 48 ore”. Wp: Trump valuta taglio fondi a California; Wp: 'Trump valuta dazi mirati per tutti i Paesi'. Il tycoon smentisce; Stretta sui microchip, Cina: Dagli Usa bullismo e protezionismo | Trump annuncia lo scudo missilistico per difendere il Paese.

Washington Post: "Trump valuta dazi mirati per tutti i Paesi" Scrive msn.com: Il tycoon smentisce:""fake news" Passaporto: niente più rinnovo alla scadenza, novità anche per le nuove carte d'identità.