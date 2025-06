Usa ' via personale ambasciate anche da Bahrein e Kuwait'

In un clima di crescente tensione nel Medio Oriente, il Dipartimento di Stato americano ha ordinato al personale non essenziale e alle famiglie di lasciare le ambasciate negli Stati di Bahrain e Kuwait. Questa decisione, parte di un allarme più ampio lanciato dal presidente Trump, evidenzia la delicatezza della situazione e l’intensificarsi dei disordini che minacciano la stabilità regionale. Ma cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni?

Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato al personale non essenziale e alle famiglie di lasciare le ambasciate Usa in Bahrain e in Kuwait, nell'ambito dell'allarme per potenziali disordini che ha interessato le sedi diplomatiche statunitensi in vari Paesi del Medio Oriente, a partire dall'Iraq: allarme rilanciato dallo steso presidente Trump.

