Usa procura annuncia 5 casi di reati legati a proteste LA

Le proteste recenti a Los Angeles hanno scatenato un’intensa attività investigativa, con il procuratore Nathan Hochman che annuncia cinque casi di reati legati agli scontri cittadini. Tra le accuse emergono aggressioni a agenti di polizia e l’uso di fuochi d’artificio come strumenti di provocazione. La città si trova al centro di un’importante analisi sul rapporto tra manifestanti e autorità, mentre le indagini continuano per fare luce sugli eventi che stanno scuotendo la comunità.

Roma, 12 giu. (askanews) – Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Nathan Hochman, ha reso noti cinque indagini penali che il suo ufficio sta portando avanti in relazione alle proteste degli ultimi giorni in città. Secondo quanto riporta la Cnn, Hochman ha dichiarato che una persona è stata accusata di aggressione a un agente di polizia, per aver lanciato fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine; uno dei fuochi d'artificio sarebbe esploso e avrebbe ferito un agente. Secondo il procuratore, due persone sono state accusate di aggressione a pubblico ufficiale dopo aver presumibilmente guidato delle motociclette contro una fila di agenti.