USA | potrebbero prorogare scadenza 8 luglio per colloqui commerciali

Gli Stati Uniti potrebbero prorogare la scadenza autodefinita perche' il governo concluda accordi commerciali con un gran numero di partner commerciali, ha dichiarato ieri il presidente Donald Trump. Trump ha espresso la volonta' di estendere la scadenza dell'8 luglio nel tentativo di raggiungere accordi commerciali con i principali partner commerciali. Tuttavia ha affermato di non ritenere che sara' necessario. Il presidente statunitense ha dichiarato che sono in corso colloqui commerciali con circa 15 partner commerciali, tra cui Corea del Sud, Giappone e UE. Nel frattempo, il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ieri ha riferito ai legislatori che e' "molto probabile" che Trump posticipi la scadenza per poter procedere con i colloqui commerciali e concludere accordi con i suoi principali partner commerciali.

