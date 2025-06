Usa | piani per invasione Nuuk e Panama

In un sorprendente annuncio, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha rivelato che il Pentagono ha preparato piani per invadere Groenlandia e Panama, sottolineando l'importanza di essere pronti a ogni evenienza. La dichiarazione ha acceso un acceso dibattito tra i membri della Commissione Difesa, sollevando interrogativi sulla reale portata di tali strategie militari. Ma cosa cela davvero questa nuova escalation?

23.00 Il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha annunciato che il Pentagono ha preparato i piani per invadere la Groenlandia e Panama."E' il nostro compito essere preparati a ogni evenienza" ha dichiarato in un'audizione alla Commissione Difesa della Camera. Il principale esponente Dem della Commissione,Adam Smith,gli ha chiesto: "Il dipartimento della Difesa è pronto a invadere la Groenlandia e Panama con la forza, se necessario?". Hegseth non ha risposto direttamente, ma ha detto di avere dei "piani per ogni evenienza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: piani - panama - invasione - nuuk

Il segretario alla Difesa Usa Hegseth: “I piani per invadere Groenlandia e Panama sono già pronti” - Il mondo si stringe in attesa: il segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth, rivela piani militari per Groenlandia e Panama, sollevando interrogativi sulla stabilità globale.

Il piano della destra trumpiana per prendersi la Groenlandia.

Pronti i piani Usa per invadere la Groenlandia e Panama Secondo informazione.it: 'E' il nostro compito essere preparati ad ogni evenienza', ha dichiarato il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, in un'audi ...