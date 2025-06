Usa migranti terrorizzati dai raid di Trump | calano i consumi di importanti brand

In un contesto di crescente tensione e paura tra le comunità ispaniche negli Stati Uniti, i recenti raid di Donald Trump stanno scatenando un’ondata di terrore che si riflette anche sui consumi dei grandi marchi. La sfida di riconquistare la fiducia diventa una priorità per le aziende, mentre il clima di incertezza si fa sentire sempre più forte. È una situazione che richiede attenzione e strategie mirate per ripristinare stabilità e speranza.

(Adnkronos) – Il clima di terrore e di incertezza che le deportazioni di Donald Trump hanno imposto nelle comunità ispaniche di tutta l'America stanno avendo anche un effetto negativo sui consumi nel Paese. E' quanto scrive oggi il Wall Street Journal registrando come alcuni importanti brand, tra i quali Coca-Cola che da tempo è impegnata

