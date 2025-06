Usa Meloni | ricomposizione Trump-Musk sarebbbe buona notizia

La recente dichiarazione di Giorgia Meloni, che elogia la determinazione e il coraggio di Trump, aprono uno spiraglio di dialogo tra leader di diverse sponde. Un segnale che potrebbe favorire una ricomposizione delle alleanze internazionali, con Trump e Musk al centro di un nuovo scenario geopolitico positivo. Questa convergenza di vedute apre interessanti prospettive per il futuro della politica globale, dimostrando come la collaborazione possa nascere anche tra punti di vista diversi.

Roma, 12 giu. (askanews) – “Penso che Trump sia un leader coraggioso, schiettto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi iocnsidero una persona schietta, coraggiosa e e determinata che difende i suoi interessi naizonali quindi direi che ci capiamo bene anche quando non andiamo d’accordo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata in videocollegamento con Milano per i 25 anni del quotidiano Libero. Su Musk, ha proseguito la premier, quest’ultimo suo “contrasto” col presidenete Trump “smonti un po’ molte delle ricostruzioni che abbiamo sentito in questi mesi, che parlavano di questo sodalizio tra la destra politica e il potere tecno-finanziario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

