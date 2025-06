Usa | Meloni Musk? Penso abbia fatto bene a scusarsi con Trump

L’episodio tra Elon Musk e Donald Trump mette in luce come le relazioni tra figure di spicco del mondo politico e tecnologico siano spesso più complesse di quanto si creda. Meloni e Musk, entrambi protagonisti di un panorama in costante evoluzione, mostrano che i rapporti possono oscillare tra alleanze strategiche e divergenze pubbliche. Ricostruire le dinamiche di questi scambi aiuta a capire meglio il nuovo equilibrio globale.

Roma, 12 giu. (LaPresse) – "Lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump? Penso che questo contrasto smonti un po' molte delle ricostruzioni che abbiamo sentito in questi mesi che parlavano di questo sodalizio tra la destra politica, il potere tecno-finanziario, direi che invece parliamo di persone che possono decidere di avere ottimi rapporti o di averne di pessimi. Nel merito ho visto che Elon Musk si è scusato per alcuni suoi tweet dicendo che era andato oltre, penso abbia fatto bene, e ho visto che il presidente Trump si è dichiarato disponibile a una ricomposizione, che penso sarebbe una buona notizia".

