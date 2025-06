Usa Hegseth | Pronti piani per invadere Groenlandia e Panama

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha rivelato che il Pentagono ha sviluppato piani militari per invadere Groenlandia e Panama, se necessario. Una mossa che solleva molte domande sulla politica estera degli Stati Uniti e sulla linea di comando, in un momento di crescente tensione internazionale. La rivelazione ha innescato un acceso scambio con il deputato democratico Adam Smith, lasciando il pubblico a chiedersi: quali sono davvero le intenzioni dietro queste strategie?

Il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha riferito che il Pentagono ha elaborato piani per invadere la Groenlandia e Panama con la forza, se necessario. La conferma da parte di Hegseth è arrivata in occasione di un acceso scambio di battute con il deputato democratico di Washington Adam Smith. “Non credo che il popolo americano abbia votato per il presidente Trump perché sperava che invadessimo la Groenlandia”, ha detto Smith. “Penso che il popolo americano vorrebbe che il Pentagono avesse piani per qualsiasi evenienza specifica”, ha risposto Hegseth. Elaborare piani di emergenza per potenziali conflitti non è insolito al Pentagono, ma Trump vuole aumentare l’influenza statunitense a Panama e ha suggerito che l’esercito statunitense prenda possesso della Groenlandia, diventata più strategica con l’impegno degli Stati Uniti a rafforzare le difese contro la Cina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Hegseth: “Pronti piani per invadere Groenlandia e Panama”

In questa notizia si parla di: hegseth - piani - invadere - groenlandia

Il segretario alla Difesa Usa Hegseth: “I piani per invadere Groenlandia e Panama sono già pronti” - Il mondo si stringe in attesa: il segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth, rivela piani militari per Groenlandia e Panama, sollevando interrogativi sulla stabilità globale.

Il segretario alla Difesa americana Pete Hegseth ha detto che il Pentagono ha preparato i piani per invadere la Groenlandia e Panama. #ANSA Vai su X

Hegseth: 'Pronti i piani per invadere Groenlandia e Panama'; Il segretario alla Difesa Usa Hegseth: “I piani per invadere Groenlandia e Panama sono già…; Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth: pronti i piani per invadere Groenlandia e Panama.

Hegseth: 'Pronti i piani per invadere Groenlandia e Panama' Scrive ansa.it: Il segretario alla Difesa americana Pete Hegseth ha detto che il Pentagono ha preparato i piani per invadere la Groenlandia e Panama.