Usa | governatore Texas 5mila soldati Guardia Nazionale per mantenere ordine

Il Texas si prepara a una svolta senza precedenti: il governatore Greg Abbott ha dispiegato oltre 2.000 agenti e più di 5.000 soldati della Guardia Nazionale per garantire l’ordine pubblico e supportare le forze dell’ordine locali di fronte alle proteste contro l’Ice. Una mossa che sottolinea l’intensità del conflitto e la determinazione dello Stato di affrontare le sfide sociali e di sicurezza. Le decisioni prese in questo momento avranno ripercussioni significative su tutta la nazione.

Torino, 12 giu. (LaPresse) – Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato il dispiegamento di oltre 2.000 agenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e più di 5.000 soldati della Guardia Nazionale in tutto lo stato “per assistere le forze dell’ordine locali” nelle risposte alle proteste contro l’Ice (Immigration and Customs Enforcement) e “per mantenere l’ordine pubblico”. Lo comunica l’ufficio del governatore, citato dalla Cnn. “Le proteste pacifiche fanno parte del tessuto della nostra nazione, ma il Texas non tollererà l’illegalità che abbiamo visto a Los Angeles in risposta all’applicazione della legge sull’immigrazione da parte del presidente Donald Trump”, ha dichiarato Abbott. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: governatore Texas, 5mila soldati Guardia Nazionale per mantenere ordine

