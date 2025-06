Usa divampano proteste pro migranti | oltre 30 arresti a Spokane

Le strade degli Stati Uniti si infiammano: proteste e scontri tra sostenitori e oppositori dei migranti colpiscono città come Los Angeles, New York e Chicago. Oltre 30 gli arresti a Spokane, mentre l’intera nazione si divide tra accoglienza e politiche rigide. Un clima di tensione che mette in evidenza le divisioni profonde sulla questione migratoria, con manifestazioni che continuano a crescere. La situazione rimane critica e in evoluzione.

(Adnkronos) – Divampano in tutti gli Stati Uniti le proteste le retate tra gli immigrati volute dall'amministrazione del presidente Donald Trump. Partite da Los Angeles, manifestazioni spontanee e organizzate stanno incendiando le strade di svariate città statunitensi, tra cui a New York, Seattle, Chicago, Austin, Las Vegas e Washington. Il sindaco di Spokane, nello stato

