Usa Democratici e Deep State | una Maidan contro Trump

Il panorama politico statunitense si infiamma: i Democratici e il cosiddetto “deep state” hanno orchestrato una vera e propria maidan contro Trump, simbolo di una presunta deriva autoritaria. Per sabato 14 giugno, giorno della grande parata per i 250 anni dell’esercito USA, le manifestazioni “No Kings” si moltiplicano, con oltre 13.000 adesioni e 320 eventi in tutto il paese. Una prova di forza per difendere la democrazia o un tentativo di destabilizzare?

Per sabato 14 giugno, giorno in cui è prevista un’imponente parata per i 250 anni di fondazione dell’esercito Usa, i democratici hanno indetto manifestazioni in tutto il Paese contro Trump, il “dittatore”. All’iniziativa, denominata “No Kings”, avevano aderito, al 10 giugno, oltre 13.000 persone, le quali hanno confermato la loro partecipazione a 320 eventi che avranno luogo in tutto il Paese. Una prova di forza per dire no “all’autoritarismo” manifestato con la stretta sugli immigrati clandestini. Previste, secondo Axios, 1.800 manifestazioni in tutti i 50 Stati Usa e nel Commonwealth, compreso Porto Rico. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa. Democratici e Deep State: una Maidan contro Trump

