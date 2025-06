Uruguay chiede cambio urgente dei Caschi Blu in Congo Lazo sollecita ONU

L'Uruguay sollecita un cambio rapido dei caschi blu in Congo, evidenziando l'urgenza di garantire la sicurezza e l'efficacia delle operazioni di pace. La ministra Sandra Lazo ha sottolineato che "il tema ci preoccupa" e che è imperativo intervenire subito per proteggere le vite e rafforzare la collaborazione internazionale. La questione rimane al centro dell'attenzione, richiedendo azioni concrete e tempestive da parte dell'ONU.

La ministra dell'Uruguay, Sandra Lazo, ha chiesto che si concretizzi al più presto il cambio del contingente uruguaiano di Caschi Blu in Congo. Lo ha fatto durante un incontro a Montevideo sulla cooperazione con autorità delle Nazioni Unite, riportano i principali media uruguaiani. Prendendo la parola durante la conferenza stampa dopo l'incontro, Lazo ha detto che "il tema ci preoccupa" e che esiste "la necessità urgente di effettuare quest'avvicendamento", precisando che il cancelliere uruguaiano Mario Lubetkin viaggerà questa settimana a New York per portare una lettera in cui esprimerà l'"esigenza" dell'Uruguay di concretizzare il cambio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uruguay chiede cambio urgente dei Caschi Blu in Congo, Lazo sollecita ONU

L'Uruguay chiede all'Onu il ritorno dei suoi soldati dal Congo; La ministra dell’uruguay chiede il cambio rapido del contingente caschi blu in congo.

La ministra dell’uruguay chiede il cambio rapido del contingente caschi blu in congo Come scrive gaeta.it: La ministra Sandra Lazo chiede alle Nazioni Unite un cambio urgente del contingente uruguaiano in Congo, a causa dei rischi crescenti e delle pressioni di famiglie e governo per la sicurezza dei casch ...