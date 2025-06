Urso | stanziamento 200 mln per ex Ilva

Il governo italiano mette in campo 200 milioni di euro per sostenere il rilancio di Adi, ex Ilva, puntando sulla continuità produttiva e la sicurezza degli impianti. Un passo strategico per rafforzare il settore siderurgico, che rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia nazionale. Con questa misura, si apre un nuovo capitolo di rilancio e stabilità per l’industria metallurgica italiana.

19.00 "Per la siderurgia c'è uno stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Adi (Acciaierie d'Italia,ex Ilva) in amministrazione straordinaria per garantire la continuità produttiva e mettere in in sicurezza gli impianti". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso illustrando il decreto sulla siderurgia approvato dal Cdm. Il testo contiene anche una norma che istituisce un commissario per la concessione di autorizzazioni "nel caso di significativi investimenti esteri" e "possibilità per l'indotto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

