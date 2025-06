Urso 200 MILIONI ad Adi per garantire continuità produttiva ex ILVA

Il governo italiano ha messo in campo 200 milioni di euro per sostenere AdI in amministrazione straordinaria, assicurando la continuità produttiva dell'ex Ilva e la sicurezza degli impianti. Una mossa strategica che dimostra l'impegno del nostro Paese nel tutelare l'industria e il lavoro. La decisione del ministro Urso, annunciata al termine del Cdm, rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il settore e promuovere un futuro più sostenibile.

ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati stanziati 200 milioni in favore di AdI in amministrazione straordinaria per garantire continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm. foto: IPA Agency (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

