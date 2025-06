Uomo armato di coltello rapina una kebabberia | arrestato dai Carabinieri

In nottata, la Valle Caudina si è svegliata sotto shock: un uomo armato di coltello ha tentato di rapinare una kebabberia, ma i Carabinieri di Montesarchio sono intervenuti tempestivamente. Grazie alla loro prontezza, il 26enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato e condotto in carcere. La rapidità delle forze dell’ordine ha impedito che il gesto criminale si trasformasse in tragedia, dimostrando ancora una volta il costante impegno per la sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Arrestato un rapinatore in Valle Caudina. I Carabinieri della compagnia di Montesarchio hanno individuato e condotto presso la Casa Circondariale di Capodimonte un 26enne di Montesarchio già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di aver portato a termine una rapina ad una kebabberia del centro caudino attorno alle ore 2 e 30 di questa notte. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe presentato presso l’esercizio commerciale ancora aperto a quell’ora dove si trovava però solo un dipendente. Armato di un coltello, il 26enne avrebbe richiesto al cassiere la consegna dell’incasso della serata ammontante a circa 100 euro e quindi ottenuto il denaro si sarebbe subito dileguato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uomo armato di coltello rapina una kebabberia: arrestato dai Carabinieri

