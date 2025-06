Uomini e Donne è finita tra Cristina e Gianmarco? Lei risponde

Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, torna a far parlare di sé con un messaggio rassicurante per i suoi fan. Dopo settimane di silenzio sui social, alimentando dubbi sulla sua relazione con Gianmarco Steri, ora si svela la verità. Con sincerità e spontaneità, Cristina risponde alle domande più frequenti, chiarendo ogni incertezza. È bastato un box domande su Instagram per…

Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata al centro dell’attenzione dopo alcune voci insistenti che ipotizzavano la rottura con Gianmarco Steri. A far nascere i dubbi è stato il silenzio social della coppia, molto attiva nei primi tempi dopo l’uscita dal programma. Ma ora è l’ex del trono classico in persona a chiarire tutto. Cristina Ferrara rassicura i fans di Uomini e Donne. È bastato un box domande su Instagram per far esplodere la curiosità dei fan. Cristina Ferrara ha scritto: “Facciamoci compagnia. Domande?” e tra le numerose richieste è arrivata la più attesa: “Come sta andando la conoscenza con Gianmarco?”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, è finita tra Cristina e Gianmarco? Lei risponde

In questa notizia si parla di: uomini - donne - cristina - gianmarco

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

"Lui già stufo". Gianmarco e Cristina, choc a poco dalla scelta a Uomini e Donne: la scoperta che il pubblico non voleva proprio fare Vai su Facebook

La prima notte insieme di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: la confessione del tronista • Emozioni, imbarazzi e tenerezze nella prima notte lontano dalle telecamere di Gianmarco e Cristina. La coppia nata a Uomini e Donne si sta conoscendo Vai su X

L’esterna senza fine di Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne; Uomini e Donne, Gianmarco Steri messo in imbarazzo da Cristina Ferrara: cosa è successo; Gianmarco sceglie Cristina - Uomini e donne Clip |.

Uomini e donne, Gianmarco e Cristina sempre insieme, i fan: 'Noia, mosciume su Instagram' Lo riporta it.blastingnews.com: Da un mese Gianmarco e Cristina pubblicano gli stessi contenuti sui social, e c'è chi sta iniziando a lamentarsi: 'Quando tornano alla vita normale?