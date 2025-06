Uomini e Donne Claudia D' Agostino e Giorgio Edipio in crisi | Lei ha eliminato tutte le foto di coppia

Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, sembrano attraversare un momento di crisi. La loro relazione è stata messa sotto i riflettori dopo che lei ha eliminato tutte le foto di coppia sui social, alimentando i gossip e le speculazioni. Cosa sta succedendo tra i due? I dettagli emergono in modo sempre più chiaro, lasciando i fan in attesa di una risposta ufficiale.

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne Claudia D'Agostino e il cavaliere Giorgio Edipio sarebbero in crisi: alcuni indizi social lo confermerebbero!

