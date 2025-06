Uomini e Donne | Barbara De Santi aggiorna i fan su sua sorella dopo il gravissimo incidente

Barbara De Santi, volto noto di Uomini e Donne, torna a condividere con i suoi fan un momento di grande emozione e speranza. Dopo giorni di silenzio, la protagonista del Trono Over aggiorna sui progressi della sorella Simona, vittima di un grave incidente stradale. La sua sinceritĂ e il suo messaggio di forza e resilienza sono un esempio di come affrontare le sfide piĂą dure. Scopriamo insieme come sta e quale messaggio ha voluto inviare a tutti noi.

Barbara De Santi, tra le protagoniste piĂą note del Trono Over di Uomini e Donne, è tornata a parlare sui social per aggiornare i suoi fan dopo giorni di silenzio. La sua assenza era stata motivata da un evento drammatico che ha colpito la sua famiglia: la sorella Simona è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Ora, Barbara ha voluto rompere il silenzio svelando le sue condizioni di salute e lanciando un messaggio davvero importante.. Uomini e Donne news: Barbara De Santi svela come sta sua sorella. Attraverso un video carico di emozione nelle sue Instagram Stories, Barbara De Santi ha raccontato con sinceritĂ la difficile situazione e il piccolo, ma prezioso, passo avanti nelle condizioni della sorella: “Grazie alle vostre preghiere, grazie all’energia che mi avete dato, grazie alla competenza e alla professionalitĂ di tutto il personale medico, infermieristico, del reparto di terapia intensiva generale dell’ospedale Borgo Trento di Verona, mia sorella da ieri ha avuto un leggero miglioramento”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Barbara De Santi aggiorna i fan su sua sorella dopo il gravissimo incidente

