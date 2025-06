Uno sportello di umanità | Costruiamo con l’ascolto

Nel cuore di Arezzo, dietro una porta discreta, si apre uno spazio di ascolto e speranza: lo sportello Caritas, guidato da Manuela Esposito, è molto più di un semplice punto di assistenza. È un presidio di umanità e solidarietà, dove la povertà assume il volto di storie e percorsi da ricostruire. "Non siamo solo assistenza, siamo accompagnamento", dice con passione, perché ogni gesto conta e ogni voce merita di essere ascoltata.

AREZZO Nel cuore della città, dietro una porta discreta e senza clamore, si apre ogni giorno uno spazio dove la fragilità ha voce, dignità e ascolto: lo sportello Caritas coordinato da Manuela Esposito è molto più di un luogo dove chiedere aiuto. È un presidio di umanità e progettazione sociale, dove la povertà non è mai un numero, ma un volto, una storia, un percorso da ricostruire. "Non siamo solo assistenza, siamo accompagnamento ", dice con fermezza Esposito. "Ogni persona che arriva qui porta un dolore, spesso invisibile. C’è chi non mangia da giorni, chi è sommerso dai debiti, chi combatte ogni giorno con la malattia mentale di un figlio. 🔗 Leggi su Lanazione.it