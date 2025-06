Uno Bianca inchiesta bis Caccia ai complici della banda | Fate luce sui nomi cancellati

Da oltre trentaquattro anni, i segreti e le omissioni avvolgono la tragica storia della Banda della Uno Bianca. Cosa si celava sotto le sbianchettature nei registri dell’armeria di via Volturno? Quali nomi sono stati celati con tanta ingenuità o intenzione? Ora, i familiari delle vittime chiedono giustizia e verità , svelando i misteri rimasti nascosti in un’Inchiesta bis che potrebbe cambiare tutto. La verità sta per emergere.

di Nicoletta Tempera Cosa c’era scritto sotto le ‘sbianchettature’ dei registri dell’armeria di via Volturno? Quali nomi erano stati così maldestramente coperti? E da chi? Sono alcuni dei punti oscuri, un mistero lungo trentaquattro anni, su cui i famigliari delle vittime della banda della Uno Bianca hanno chiesto agli inquirenti di fare luce, nell’ambito dell’inchiesta bis sulla banda dei fratelli Savi. Una macchia di bianco tirata su un nome. Che per i firmatari dell’esposto, presentato in Procura attraverso gli avvocati Alessandro Gamberini e Luca Moser, potrebbe essere quello del secondo uomo che, quella mattina del 2 maggio del 1991, entrò assieme a Roberto Savi all’interno dell’armeria di via Volturno, freddando Pietro Capolungo e Licia Ansaloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uno Bianca, inchiesta bis. Caccia ai complici della banda: "Fate luce sui nomi cancellati"

