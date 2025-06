Università | scienziate di Firenze fra le Top Italian Women Scientists

Università di Firenze si distingue ancora una volta, con 12 scienziate inserite nel prestigioso Club delle Top Italian Women Scientists (TIWS). Questo riconoscimento celebra le ricercatrici italiane più influenti in campo biomedico, simbolo di eccellenza e innovazione. Un traguardo che sottolinea il talento e l’impegno delle donne nella scienza, contribuendo a plasmare il futuro della ricerca italiana e internazionale. Il riconoscimento,[…]

