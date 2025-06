Università il Paper Day è un successo | 120 studenti a colloquio con le aziende cartarie

Università di Pisa, 12 giugno 2025 – Un successo straordinario ha caratterizzato la seconda edizione del “Paper Day. Lavorare nell’industria della carta”, che ha visto oltre 120 studenti incontrarsi con le aziende cartarie. Questa iniziativa di orientamento post-laurea, organizzata dal Career Service dell’ateneo in collaborazione con Confindustria Toscana Nord e le associazioni industriali di Lucca, Pistoia e Prato, si conferma un ponte fondamentale tra futuro accademico e opportunità professionali nel settore.

Pisa, 12 giugno 2025 – Sono oltre 120 i ragazzi e le ragazze che mercoledì 11 giugno hanno partecipato alla seconda edizione del “Paper Day. Lavorare nell’industria della carta”, l'evento di orientamento post-laurea organizzato per il secondo anno consecutivo dal Career Service dell'Università di Pisa in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, l’associazione degli industriali di Lucca Pistoia e Prato, volta a favorire virtuose relazioni fra il comparto della carta e il mondo accademico. Studenti, laureati e laureandi dell’Ateneo hanno potuto incontrare le aziende del settore, candidandosi direttamente alle 43 offerte di lavoro presentate dalle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università, il Paper Day è un successo: 120 studenti a colloquio con le aziende cartarie

In questa notizia si parla di: università - paper - studenti - successo

Al Paper Day dell'Università di Pisa oltre 120 laureandi e laureati a colloquio con le industrie della carta - Mercoledì 11 giugno, l'Università di Pisa ha ospitato la seconda edizione del 'Paper Day. Lavorare nell'industria della carta', un evento di orientamento post-laurea che ha visto oltre 120 giovani talenti confrontarsi con le principali aziende del settore.

Torna il Paper Day, l’evento dedicato alle opportunità di lavoro nell’industria cartaria, promosso dal Career Service dell’Università di Pisa in collaborazione con Confindustria Toscana Nord. L'iniziativa è riservata a studenti e laureati dell’Università di Pisa. Vai su Facebook

Università, il Paper Day è un successo: 120 studenti a colloquio con le aziende cartarie; Call for Papers “Enpower the Future”. Partecipa e vinci una Summer School; Conferenza CHAIN 2025, aperta la Call for papers.