Università di Torino eletta come prima rettrice donna Cristina Prandi

Sono molto onorata e grata per la fiducia dimostratami dall'intera comunità universitaria. Questa elezione rappresenta un importante traguardo non solo per la nostra università, ma anche per l'impegno di tutte le donne nel mondo accademico. Con determinazione e passione, lavorerò affinché Università di Torino continui a essere un esempio di eccellenza e inclusione. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno sostenuto.

Oggi, giovedì 12 giugno 2025, si sono chiuse le votazioni per la nomina delladel RettriceRettore per il mandato 2025-2031. Ha votato l'86,48% degli aventi diritto (4.229 su 4.890). La Professoressa Cristina Prandi è stata eletta Rettrice con il 54,6 % dei voti (1538 su 2818,6). Schede bianche 5,2% (145,6). I voti risultanti, tenuto conto della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo e CEL, sono 2818,6. " Sono molto emozionata di essere la prima Rettrice di questa storica università, spero di essere la prima tra tante – dichiara Cristina Prandi, eletta nuova Rettrice dell'Università di Torino -.

Per la prima volta nella sua storia l'università di Verona avrà una rettrice: Riccardo Panattoni ritira la candidatura - Per la prima volta nella sua storia, l'Università di Verona avrà una rettrice. Riccardo Panattoni, professore di Filosofia morale e referente della Consulta dei dipartimenti, ha ritirato la propria candidatura alla carica di rettore per il sessennio 2025-2031, come comunicato dall'ateneo mercoledì 14 maggio.

Chiara Leardini è stata eletta rettrice dell’Università di Verona per sei anni accademici, a partire dall'anno accademico 2025/2026. È la prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico. Leardini ha ottenuto 515 preferenze all'appuntamento elettorale di mart Vai su Facebook

#Verona Prima rettrice della storia all'#università Vai su X

