Unicredit-Bpm Orcel avverte il governo | Golden Power chiaro o ci ritiriamo

Andrea Orcel, CEO di Unicredit, alza il tono e chiede chiarezza sul Golden Power, minacciando di ritirarsi se le autorità italiane non forniranno spiegazioni trasparenti. La sua presa di posizione segna una svolta decisa nel dialogo tra il settore bancario e il governo, in un momento cruciale per l’operazione su Banco Bpm. La partita si fa ancora più complessa, e il futuro dell’Ops dipende ora dalla risposta delle istituzioni.

"Chiarezza sul Golden Power, altrimenti ci ritiriamo". Andrea Orcel cambia marcia e avverte il governo che il destino dell’Ops lanciata su Banco Bpm è appeso a un filo. La pazienza dell’ad di Unicredit non è infinita e ieri lo ha fatto capire intervenendo alla Goldman Sachs European Financial Conference, dove ha lanciato un aut aut all’esecutivo che non lascia margini di interpretazione: "Se non ci dicono in anticipo cosa include il Golden Power, non ci assumiamo rischi potenzialmente da 20 miliardi. A quel punto, ci tiriamo indietro". Un avvertimento secco, in un momento in cui lo stallo normativo rischia di far deragliare una delle operazioni più significative del risiko bancario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicredit-Bpm, Orcel avverte il governo: "Golden Power chiaro o ci ritiriamo"

