In Italia, nel 2024, ben 80.000 minorenni sono impiegati in ambiti lavorativi, un dato che solleva urgenti interrogativi sulla tutela dei giovani e sul rispetto delle norme. In occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, Unicef Italia presenta il terzo Rapporto statistico che evidenzia rischi, incidenti e sfide legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro per i giovani. La situazione richiede una riflessione profonda e azioni concrete per proteggere il loro futuro.

In occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile (oggi), l’ Unicef Italia presenta il 3° Rapporto statistico “Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro”: negli anni post Covid-19, in seguito alla ripresa delle attività lavorative e scolastiche, si è registrato un aumento progressivo dei lavoratori minorenni (entro il compimento del 18° anno di età, nella fascia 15-17 anni – dipendenti ed indipendenti): 51.845 nel 2021; 69.601 nel 2022; 78.530 nel 2023. Per il 2024 si evidenzia un ulteriore incremento dei lavoratori, proseguendo l’andamento degli anni precedenti con 80. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Unicef: “In Italia 80mila lavoratori minorenni nel 2024”

Il 2024 registra il picco di lavoratori minorenni in Italia: quelli tra i 15 e i 17 anni sono 80.991.È quanto emerge dal terzo Report dell'Unicef presentato in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Vai su X

Il 2024 registra in Italia il record di lavoratori minorenni: 80.991 tra i 15 ed i 17 anni. Le regioni con la percentuale più alta sono: il Trentino Alto Adige (21,63% della popolazione minorenne), la Valle D'Aosta (15,34%), l'Abruzzo (8,46%), seguiti da Marche (7,57 Vai su Facebook

