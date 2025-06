Un’estate ricca di eventi Hugo Race infiamma Il Festival del Bosco

L’estate 2025 si prepara a infiammare il cuore del Compitese e del Monte Pisano con oltre 80 eventi in tre giorni di pura emozione. Dal 15 al 29 giugno, ogni domenica porta con sé un tema affascinante: dai segreti di Bruno Munari all’arte del fumetto e alla comunicazione visiva. Un’esperienza unica tra spettacoli, laboratori e incontri culturali per vivere appieno il fascino della natura e dell’arte. Non perdere l’occasione di scoprire il festival del bosco!

Più di 80 eventi in tre giorni. Tutto pronto per l'edizione 2025 del festival del bosco del Compitese e del Monte Pisano. Tre domeniche, 15-22-29 giugno, ogni volta con un tema: Bruno Munari (15 giugno), le risorse del bosco (22 giugno), fumetti e comunicazione visiva (29 giugno). In programma spettacoli, dialoghi pubblici, percorsi esperienziali, laboratori per bambini, trekking, musica, incontri culturali, presentazione di libri, yoga, antichi mestieri e molto altro ancora. Ogni giorno stand gastronomici con prodotti locali sia a pranzo sia a cena. Il Festival è organizzato dalla cooperativa Centro Culturale Compitese, con il patrocinio del Comune di Capannori e la collaborazione di decine di realtà locali e nazionali.

