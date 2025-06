Unem | più coraggio da Europa su transizione spinta biocarburanti

L’Europa si muove verso una transizione energetica più spinta, ma ancora manca il coraggio di fare il grande salto. La sfida dei biocarburanti rappresenta un’opportunità cruciale per il settore, con potenzialità di crescita e innovazione. Tuttavia, senza un impegno deciso e una visione chiara, rischiamo di perdere terreno in un contesto globale in rapido cambiamento. È tempo di superare le esitazioni e abbracciare con decisione il futuro sostenibile.

Roma, 12 giu. (askanews) - I segnali di cambiamento a livello di istituzioni europee rispetto a un tema complesso come quello della transizione ci sono ma tuttavia manca "il coraggio di cambiare". A incalzare sul terreno della neutralità tecnologica e su un approccio non ideologico è stato il presidente di Unem, Gianni Murano, che ha individuato spazi di espansione per la filiera dei biocarburanti sulla quale occorre investire. Il rischio è che l'Europa ceda ad altri la propria leadership come gli Stati Uniti. L'Assemblea nazionale dell'associazione è stata l'occasione per fare il punto con attori istituzionali e di settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unem:più coraggio da Europa su transizione, spinta biocarburanti

Appello di Unem all'UE: Più coraggio su scelte transizione e biocarburanti; Unem:più coraggio da Europa su transizione, spinta biocarburanti; ilTempo Tv.

Unem:più coraggio da Europa su transizione, spinta biocarburanti Secondo libero.it: I segnali di cambiamento a livello di istituzioni europee rispetto a un tema complesso come quello della transizione ci sono ma tuttavia manca "il coraggio di cambiare".