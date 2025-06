Under 21 per gli Europei l’Italia batte la Romania partendo bene

L’Italia Under 21 apre con il piede giusto agli Europei, battendo la Romania in una partita ricca di emozioni e determinazione. Questa vittoria cruciale rafforza la fiducia degli Azzurrini mentre si preparano alla sfida decisiva contro la Spagna. Un inizio promettente che fa sperare in un cammino brillante verso la qualificazione. La strada è tutta da scrivere, e l’Italia dimostra di avere le carte in regola per la grande impresa.

Gli Azzurrini incassano una vittoria cruciale, in un girone difficile, in vista dello scontro diretto con la Spagna

