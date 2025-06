Under 21 chi è Sebastiano Desplanches il para-rigori contro la Romania Il guardiano azzurro forgiato dai Mondiali con Buffon e Julio Cesar come riferimenti

Scopri tutto sul giovane talento italiano Sebastiano Desplanches, il portiere che ha brillato agli Europei under 21 contro la Romania, parando un rigore decisivo e dimostrando di essere il nuovo guardiano azzurro, forgiato dai mondiali con riferimenti come Buffon e Julio Cesar. La sua prontezza e freddezza sono simboli di una generazione promettente: un talento da seguire passo dopo passo.

Tutto quello che c'è da sapere su Sebastiano Desplanches, portiere dell'Italia U21 decisivo agli Europei contro la Romania «Condivide i meriti della vittoria per il rigore parato a Munteanu. Mezzo voto in meno per un'uscita a metà nel finale»: La Gazzetta dello Sport ha dato 7 a Sebastiano Desplanches, il portiere dell'Under 21 che ha

Chi è Sebastiano Desplanches, il portiere della Nazionale Under 21 che fa panchina in Serie B - Sebastiano Desplanches, il talentuoso portiere della Nazionale Under 21 e protagonista del Palermo in Serie B, sta scalando le gerarchie del calcio giovanile.

poi un giorno affronteremo il 'caso' Sebastiano #Desplanches, portierone azzurro dell'Under 21 che ha appena parato un rigore alla Romania, 22enne di Novara che gioca a Palermo. 188 cm di imbarazzante bellezza. Roba da modello/divo di Hollywood #Itali Vai su X

DESPLANCHES, CHE GIOIA! UFFICIALE LA CONVOCAZIONE PER GLI EUROPEI UNDER 21 di Redazione ForzaPalermo.it Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo, è stato convocato per l'Europeo Under 21, che si terrà in Slovacchia tra l'11 e il 18 gi Vai su Facebook

