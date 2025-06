Under 18 il Torino è campione d' Italia! Battuta la Roma 2-1 nella finale scudetto

Under 18, il Torino 232 conquista il titolo di campione d’Italia battendo la Roma 2-1 nella finale scudetto. Decisivi i cambi di Vegliato, con Ferraris e Spadoni entrati in campo e protagonisti delle reti che, ai supplementari, hanno portato i granata alla vittoria. Un risultato che consacra il talento e la determinazione di questa squadra giovanile, pronta a scrivere il proprio futuro nel calcio italiano.

Under 18 nazionale / Finale - Il Torino è campione d'Italia. Super Anino e le reti di Ferraris e Spadoni stendono la Roma 11giovani.it scrive: Anino strepitoso, dall'altra parte il collega Marcaccini fa lo stesso, ma i ...