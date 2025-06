Un'altra estate in carrozza a Gatteo Mare con il trenino diurna e serale, un modo divertente per esplorare la località e godersi momenti di svago. Il trenino, gestito da Maicol Cavedo di Cremona, collega parcheggi e spiaggia, regalando sorrisi ai più piccoli e relax ai visitatori. E il costo? È gratis di giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, rendendo l'esperienza ancora più piacevole per tutti.

E' tornato a Gatteo Mare il trenino che di giorno e alla sera gira per le strade del paese. Una sorta di servizio navetta dai parcheggi per un tour panoramico della località turistica e per chi vuole andare in spiaggia. Ma soprattutto un'occasione di svago per i più piccoli. Titolare del trenino è Maicol Cavedo di Cremona. Quanto costa fare un viaggio in trenino? "E' gratis di giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Poi dalle 20.20 a mezzanotte un viaggio costa 3 euro per gli adulti e 2 per i bambini". Da quale punto inizia il viaggio in trenino? "Partenza dal parcheggio di viale Matteotti accanto a piazza della Libertà e poi giriamo tutte le vie di Gatteo Mare.