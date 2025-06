Una volta c’erano i provini adesso i baby-campioni monetizzano sui social L’Equipe

social media. La Generazione Alpha ha rivoluzionato il modo di emergere e monetizzare nel mondo del calcio, trasformando i baby campioni in autentici influencer digitali. Una nuova era dove la popolarità sui social vale più di un provino tradizionale, ed è proprio su queste piattaforme che i giovani talenti costruiscono il loro futuro e le loro fortune. Se una volta il sogno di diventare calciatore passava per provini e scuole calcio, adesso, manco a dirlo, passa per un post sui...

"Sono il prodotto del loro tempo. A partire dalla Generazione Alpha, un'orda di influencer del calcio con la faccia da bambino ha invaso i social media. A loro agio davanti a una telecamera quanto con la palla tra i piedi, spinti da genitori fortemente motivati??e desiderosi di trasformare i propri figli in stelle". Se una volta il sogno di diventare calciatore passava per provini e scuole calcio adesso, manco a dirlo, passa per un post sui social, per un reel, per l'attenzione di migliaia o milioni di utenti su internet. È un fenomeno enorme, raccontato da L'Equipe in un lungo approfondimento.

