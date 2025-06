Una villa all’Argentario per il proprietario di Vinted.

Nel cuore dell’Argentario, Cala Piccola si conferma come la scelta preferita dai VIP di tutto il mondo, attratti dalla sua bellezza mozzafiato e dal lusso discreto. Recentemente, questa suggestiva località ha accolto una villa esclusiva appartenuta a Justas Janauskas, uno dei volti noti di Vinted, sottolineando come l’elite globale continui a scommettere su questa gemma toscana. La domanda cresce: quale sarà la prossima star a sceglierla?

Cala Piccola (Grosseto), 12 giugno 2025 – Una villa a Cala Piccola per Justas Janauskas, uno dei proprietari di Vinted. Sono ancora molti i vip, appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica, della moda o dell’imprenditoria, che acquistano una proprietà all’ Argentario. Una delle zone più gettonate è proprio quella di Cala Piccola, che pullula di abitazioni più o meno di lusso, soprattutto nella parte che dall’hotel si dirama verso il mare, in una delle cale più belle del promontorio. Tanto da far innamorare anche i multimilionari imprenditori che decidono di acquistare un angolo di paradiso, come nel caso di Justas Janauskas, che assieme a Milda Mitkute è uno dei proprietari del famoso portale per la vendita e lo scambio di articoli nuovi o di seconda mano, principalmente abbigliamento e accessori. 🔗 Leggi su Lanazione.it